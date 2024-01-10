Icon

وزارة التجارة تدعو الشركات لتعديل “عقد التأسيس” مجانًا Icon إسقاط 18 مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon حالة الطقس اليوم الأربعاء: أمطار خفيفة وضباب Icon محمد بن سلمان يقود التطوير بخطط إبداعية أكثر من إستراتيجيات التنمية القديمة Icon هروب زعيم المافيا واقتحام مبنى التلفزيون وسط حالة فوضى بالإكوادور Icon تحذير من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين Icon مرسيدس تطلق مساعدًا افتراضيًّا بالذكاء الاصطناعي Icon الدفع إلزاميًّا عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة ‏بدءًا من 15 يناير Icon رياح شديدة لمدة 9 ساعات على منطقة المدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الاشتراطات وأبرز المزايا

وزارة التجارة تدعو الشركات لتعديل “عقد التأسيس” مجانًا

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
وزارة التجارة تدعو الشركات لتعديل “عقد التأسيس” مجانًا
المواطنن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجهت وزارة التجارة السعودية، دعوة إلى الشركات القائمة التي تم تأسيسها “قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023” بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر “منصة الأعمال”، التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة، أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفق المرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ، القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه وحثت الوزارة الشركات لزيارة «منصة الأعمال»: business.sa والدخول على خدمة «تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس»، واختيار سبب التعديل «مواءمة» وتقديم الطلب إلكترونياً، لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.

قد يهمّك أيضاً
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: تجنبوا تجمعات المياه

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: تجنبوا تجمعات المياه

قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه

قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه

مزايا تعديل عقد التأسيس

وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس فيما يلي:

  • إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام.
  • إمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس والنظام الأساس إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص.
  • إمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس، والنظام الأساس الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس.
  • يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.

وشددت الوزارة على أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل (الشريك، المدير، المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.

ولفتت إلى أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية:

  • وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة.
  • وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة.
  • عندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهياً.

أبرز التعديلات في عقد التأسيس

وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس، والنظام الأساس، تكون بحسب نوع كيان الشركة، وتخضع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي:

  1. الشركاء.
  2. اسم الشركة.
  3. أغراض الشركة.
  4. رأس المال.
  5. إدارة الشركة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم