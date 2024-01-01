وزارة التعليم تُعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون.

الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات

كما شمل الإعلان قائمة بالشهادات المهنية وفق ثلاثة مستويات، إضافةً إلى الجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.

المعايير والعناصر المرجحة

وأضافت وزارة التعليم أنه يمكن الاطلاع على المعايير والعناصر المرجحة؛ يمكنكم الدخول على الرابط التالي : “اضغط هنا“.