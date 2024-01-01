وزارة الحج: ما يتم تداوله بشأن فتح التسجيل لحجاج الداخل غير صحيح

نفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، ما يتم تداوله، بشأن فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم الحج 1445 هـ أو باقات الحج ونحو ذلك.

استقاء المعلومات من المصادر الموثوقة

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي: “نُهيب بالجميع، ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية، أو بالاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين”.

وأضافت وزارة الحج والعمرة: “تجنب المعلومات المغلوطة، والمصادر غير الموثوقة، واكتفِ بالمصادر الرسمية؛ ففيها تجد كل ما يهمك عن رحلة الحج لهذا العام”.