مؤتمر التعدين ينطلق 9 يناير بالرياض: يعزز قيادة المملكة في صناعة معادن المستقبل وزارة الحج: ما يتم تداوله بشأن فتح التسجيل لحجاج الداخل غير صحيح النصر يقدم راتباً خيالياً لضم محمد الشناوي الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تطرح 20 وظيفة في عدة مناطق قرار مانشستر يونايتد يُقرب رفائيل فاران من النصر أو الاتحاد وزارة النقل والخدمات اللوجستية تطلق مركز خدمة المستفيدين 19955 الأمطار ترسم صورة جمالية على أودية ورمال وجبال القصيم إلغاء التعاقد ولجنة “استثناء”.. انتهاء مهلة نقل المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى السعودية الأداء السنوي لطيران ناس يسجل ارتفاعاً تاريخياً بنقل أكثر من 11 مليون مسافر في 2023 كأس العلا للصقور 2023 .. مهرجان تراثي فريد ومشاركة دولية تعكس أهمية الصقارة في الثقافة السعودية
نفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، ما يتم تداوله، بشأن فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم الحج 1445 هـ أو باقات الحج ونحو ذلك.
وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي: “نُهيب بالجميع، ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية، أو بالاتصال الهاتفي بمركز العناية بالمستفيدين”.
وأضافت وزارة الحج والعمرة: “تجنب المعلومات المغلوطة، والمصادر غير الموثوقة، واكتفِ بالمصادر الرسمية؛ ففيها تجد كل ما يهمك عن رحلة الحج لهذا العام”.