وزارة الخارجية تعلن عن وظائف للعمل في سفارة المملكة بالولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية (رجال – نساء) للعمل في ممثليات وبعثات المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

– باحث.

– وظيفة إدارية مساندة.

– مترجم لغة إنجليزية.

– سكرتير تنفيذي.

– أخصائي علاقات عامة.

– باحث قانوني.

شروط التقديم على الوظائف:

الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة، ويشترط في المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً.

– إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.

– إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار (ILETS) أو لغة البلد المضيف.

– ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يتعهد خطياً بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

المزايا:

– أجر شهري.

– بدل سكن.

– تأمين طبي.

– تذاكر سنوية.

– بدل رسوم للأبناء في الخارج.

– بدلات أخرى.

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ يوم الخميس بتاريخ 1445/06/22هـ الموافق بالميلادي 2024/01/04م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/29هـ الموافق 2023/01/11م.

طريقة التقديم:

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