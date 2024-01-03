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وزارة الخارجية تعلن عن وظائف للعمل في سفارة المملكة بالولايات المتحدة

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥٦ مساءً
وزارة الخارجية تعلن عن وظائف للعمل في سفارة المملكة بالولايات المتحدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية (رجال – نساء) للعمل في ممثليات وبعثات المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

– باحث.
– وظيفة إدارية مساندة.
– مترجم لغة إنجليزية.
– سكرتير تنفيذي.
– أخصائي علاقات عامة.
– باحث قانوني.

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شروط التقديم على الوظائف:

الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة، ويشترط في المتقدم:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً.
– إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
– إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار (ILETS) أو لغة البلد المضيف.
– ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يتعهد خطياً بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.

المزايا:

– أجر شهري.
– بدل سكن.
– تأمين طبي.
– تذاكر سنوية.
– بدل رسوم للأبناء في الخارج.
– بدلات أخرى.

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ يوم الخميس بتاريخ 1445/06/22هـ الموافق بالميلادي 2024/01/04م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/29هـ الموافق 2023/01/11م.

طريقة التقديم:

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