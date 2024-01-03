هل ينضم كاسيميرو للنصر؟ وظائف شاغرة في شركة الاتحاد للتأمين وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك وزارة الخارجية تعلن عن وظائف للعمل في سفارة المملكة بالولايات المتحدة ميندي يُنافس حارس الشباب على الأفضل في ديسمبر وندر جاردن تستقبل محبي المغامرة والتشويق برحلة على متن أبولو 18 مانشيني يُقرر عدم إذاعة وديات الأخضر منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب بدوري روشن في ديسمبر أمير الباحة يقلد مدير جوازات المنطقة رتبته الجديدة التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد لبنان
أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية (رجال – نساء) للعمل في ممثليات وبعثات المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
– باحث.
– وظيفة إدارية مساندة.
– مترجم لغة إنجليزية.
– سكرتير تنفيذي.
– أخصائي علاقات عامة.
– باحث قانوني.
الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة، ويشترط في المتقدم:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن جيد جداً.
– إذا كان المؤهل من خارج المملكة يتم معادلته من الجهة المختصة.
– إجادة اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار (ILETS) أو لغة البلد المضيف.
– ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يتعهد خطياً بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.
– أجر شهري.
– بدل سكن.
– تأمين طبي.
– تذاكر سنوية.
– بدل رسوم للأبناء في الخارج.
– بدلات أخرى.
– التقديم يبدأ يوم الخميس بتاريخ 1445/06/22هـ الموافق بالميلادي 2024/01/04م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/29هـ الموافق 2023/01/11م.
عبر الرابط التالي: اضغط هنا