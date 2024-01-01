زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي وزارة الصحة تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير توزيع 32.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على مالكي وحدات الإنماء ريت الفندقي أديس توقع عقد تشغيل في إندونيسيا بقيمة 803 ملايين ريال الوقوف يقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة انتهاء تنفيذ مشروع شبكات المياه بالمظيلف بتكلفة 24 مليون ريال 270 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 217.66 ريال انعدام الرؤية في طبرجل بسبب الضباب الكثيف أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية (جودة، إدارة جودة، جودة شاملة، ذكاء أعمال، نظم معلومات الحاسب الآلي، علم البيانات، تقنية معلومات، علوم الحاسب الآلي، الذكاء الصناعي، هندسة حاسب آلي، هندسة شبكات، هندسة برمجيات، أمن سيبراني، أمن معلومات، مطور برامج)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– جودة.
– إدارة جودة.
– جودة شاملة.
– ذكاء أعمال.
– نظم معلومات الحاسب الآلي.
– علم البيانات.
– تقنية معلومات.
– علوم الحاسب الآلي.
– الذكاء الصناعي.
– هندسة حاسب آلي.
– هندسة شبكات.
– هندسة برمجيات.
– الأمن السيبراني.
– أمن معلومات.
– مطور برامج.
1- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
2- الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب موقفهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
3- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة.
4- الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات وعدم تسجيل “فترة ساند”.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1445/06/26هـ الموافق 2024/01/08م.
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