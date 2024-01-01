Icon

زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي Icon وزارة الصحة تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير Icon توزيع 32.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على مالكي وحدات الإنماء ريت الفندقي Icon أديس توقع عقد تشغيل في إندونيسيا بقيمة 803 ملايين ريال Icon الوقوف يقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة Icon انتهاء تنفيذ مشروع شبكات المياه بالمظيلف بتكلفة 24 مليون ريال Icon 270 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم Icon أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 217.66 ريال Icon انعدام الرؤية في طبرجل بسبب الضباب الكثيف Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

وزارة الصحة تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
وزارة الصحة تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

​​أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية (جودة، إدارة جودة، جودة شاملة، ذكاء أعمال، نظم معلومات الحاسب الآلي، علم البيانات، تقنية معلومات، علوم الحاسب الآلي، الذكاء الصناعي، هندسة حاسب آلي، هندسة شبكات، هندسة برمجيات، أمن سيبراني، أمن معلومات، مطور برامج)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– جودة.
– إدارة جودة.
– جودة شاملة.
– ذكاء أعمال.
– نظم معلومات الحاسب الآلي.
– علم البيانات.
– تقنية معلومات.
– علوم الحاسب الآلي.
– الذكاء الصناعي.
– هندسة حاسب آلي.
– هندسة شبكات.
– هندسة برمجيات.
– الأمن السيبراني.
– أمن معلومات.
– مطور برامج.

قد يهمّك أيضاً
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة والدفاع المدني يحذر

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة والدفاع المدني يحذر

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:

1- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
2- الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب موقفهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
3- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة.
4- الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات وعدم تسجيل “فترة ساند”.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1445/06/26هـ الموافق 2024/01/08م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع ضد الفيحاء
الرياضة

سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع...

الرياضة
إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء
السعودية اليوم

إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
شاهد.. إعصار قمعي جنوب شرق الطائف
السعودية اليوم

شاهد.. إعصار قمعي جنوب شرق الطائف

السعودية اليوم
المراعي توزع مليار ريال أرباحًا نقدية على المساهمين
السوق

المراعي توزع مليار ريال أرباحًا نقدية على...

السوق
القاهرة جدة ثاني أكثر رحلات جوية ازدحامًا في العالم
السياحة والسفر

القاهرة جدة ثاني أكثر رحلات جوية ازدحامًا...

السياحة والسفر
أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية للأمطار المتوقعة
السعودية اليوم

أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية للأمطار المتوقعة

السعودية اليوم
تسلا تستدعي مليوني سيارة بسبب خلل
أخبار السيارات

تسلا تستدعي مليوني سيارة بسبب خلل

أخبار السيارات
ريال مدريد يتفوق على يونيون برلين بصعوبة
الرياضة

ريال مدريد يتفوق على يونيون برلين بصعوبة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه