وزارة الصحة تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير

​​أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية (جودة، إدارة جودة، جودة شاملة، ذكاء أعمال، نظم معلومات الحاسب الآلي، علم البيانات، تقنية معلومات، علوم الحاسب الآلي، الذكاء الصناعي، هندسة حاسب آلي، هندسة شبكات، هندسة برمجيات، أمن سيبراني، أمن معلومات، مطور برامج)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– جودة.

– إدارة جودة.

– جودة شاملة.

– ذكاء أعمال.

– نظم معلومات الحاسب الآلي.

– علم البيانات.

– تقنية معلومات.

– علوم الحاسب الآلي.

– الذكاء الصناعي.

– هندسة حاسب آلي.

– هندسة شبكات.

– هندسة برمجيات.

– الأمن السيبراني.

– أمن معلومات.

– مطور برامج.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:

1- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

2- الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب موقفهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

3- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة.

4- الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات وعدم تسجيل “فترة ساند”.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1445/06/26هـ الموافق 2024/01/08م.

طريقة التقديم:

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