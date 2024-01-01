وزارة الصحة تفتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة

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أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة المتاحة لخريجي البكالوريوس والماجستير اعتبارًا من يوم الإثنين 19 جمادى الثاني، عبر بوابة التوظيف.
وقالت الوزارة إن الوظائف المتاحة على المسميات التالية :
وقالت الوزارة إنه يجب توفير الشروط والمستندات التالية :