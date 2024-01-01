وزارة الصحة تفتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة المتاحة لخريجي البكالوريوس والماجستير اعتبارًا من يوم الإثنين 19 جمادى الثاني، عبر بوابة التوظيف.

تفاصيل وظائف وزارة الصحة

وقالت الوزارة إن الوظائف المتاحة على المسميات التالية :

اختصاصي أول جودة

اختصاصي أول ذكاء أعمال.

اختصاصي أول تحليل بيانات.

اختصاصي تحليل بيانات.

اختصاصي أول إدارة مشاريع.

اختصاصي أول مهندس شبكات

اختصاصي أمن سيبراني

اختصاصي خدمات سحابية

اختصاصي مبرمج قاعدة بيانات

اختصاصي محلل وجودة نظم

مدير أنظمة تقنية معلومات

الشروط وطريقة التقديم

وقالت الوزارة إنه يجب توفير الشروط والمستندات التالية :