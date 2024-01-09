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بتكلفة 3 مليارات ريال

وزارة الطاقة: أتمتة 2500 محطة فرعية بالمشاعر المقدسة بنسبة 100%

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٠٩ مساءً
وزارة الطاقة: أتمتة 2500 محطة فرعية بالمشاعر المقدسة بنسبة 100%
المواطن - فريق التحرير

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قال مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، المهندس ناصر القحطاني، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تسعى نحو تطوير وتحديث البنية التحتية للطاقة خاصة في المشاعر المقدسة، لتسهيل أداء الحج والعمرة بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين.

أتمتة المحطات الفرعية للطاقة

وأضاف القحطاني خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، اليوم، إن أتمتة المحطات الفرعية للطاقة خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث تم أتمتة 2500 من المحطات الفرعية الموجودة بمنطقة المشاعر المقدسة بتكلفة 3 مليارات ريال.

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وأشار إلى أن المشاعر المقدسة هي المكان الوحيد في المملكة التي تبلغ نسبة الأتمتة به 100%، وهدفنا الوصول إلى 40% من الأتمتة في باقي مناطق المملكة، من أجل تعزز من الكفاءة التشغيلية وتقلل من الحاجة للتدخل البشري.

مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

وكان الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، قد افتتح في وقت سابق المؤتمر الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث ينظم المؤتمر والمعرض بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة وكذلك برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو يعتبر أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويهدف المؤتمر والمعرض إلى عرض وتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال خدمات الحج والعمرة، وتعزيز الجودة والكفاءة في تقديم تلك الخدمات.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الحج والعمرة؛ حيث ستعرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة. كما سيتم تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات وورش العمل لتبادل المعرفة والخبرات في هذا القطاع المهم.

وتُعَد فعاليات المؤتمر والمعرض فرصة للمهتمين بالحج والعمرة وصناعة السفر والسياحة للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تعزز تجربة الحجاج والمعتمرين. كما يسهم المعرض في تعزيز القطاع السياحي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص الاستثمار والشراكات في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض الحج والعمرة يعد نافذة هامة لتوطيد أواصر التواصل مع مختلف دول وشعوب العالم العربي والإسلامي إقليميًّا وعالميًّا، وينطلق المؤتمر من رؤيـة السعودية 2030 التـي تقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة عبر تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

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