وزارة الطاقة تعلن عن 50 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى

أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 50 وظيفة (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض، الظهران، أبها، بريدة، تبوك، الخفجي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي أول سلامة ووقاية.

– مهندس تخطيط فني للأراضي.

– أخصائي تخطيط فني للأراضي.

– أخصائي أول تخطيط فني للأراضي.

– خبير أول دراسات وتحليل دولي.

– مُستشار.

– أخصائي أول دراسات وتحليل دولي.

– مراجع أول.

– كبير مراجعي تقنية المعلومات.

– مهندس محترف استدامة وتغير مناخي.

– خبير توطين سلاسل الإمداد.

– أخصائي توطين الخدمات.

– خبير أول تحليل بيانات.

– خبير دعم إداري.

– أخصائي دعم إداري.

– كبير مهندسين شؤون طاقة الرياح.

– مهندس محترف شؤون الطاقة الشمسية.

– كبير مهندسين شؤون الطاقة الشمسية.

– مهندس خبير تحليل ودراسات.

– أخصائي أعمال التوليد الموزع.

– مهندس محترف أعمال التوليد الموزع.

– مدير مكتب.

– أخصائي اقتصاديات غير النفطية.

– مهندس أول كود البناء السعودي.

– مستشار.

– خبير تطوير أعمال.

– أخصائي أول تطوير سياسات.

– أخصائي تراخيص.

– أخصائي أول أمن سيبراني.

– مهندس محترف قياس زيت وغاز.

– مهندس محترف بتروكيماويات.

– خبير تطوير.

– مهندس محترف شؤون جهات حكومية وشركات.

– مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات.

– كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات.

– خبير تخطيط.

– مراقب ميداني.

– مستشار – الإدارة العامة للابتكار والتطوير.

– أخصائي اتصالات إدارية.

– أخصائي أول اتصالات إدارية.

– خبير أول الخدمات الداعمة والمواءمة.

– خبير الخدمات الداعمة والمواءمة.

– أخصائي أول هيدروجين نظيف.

– خبير هيدروجين نظيف.

– مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض.

– مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.

– أخصائي أول إدارة صلاحيات الأمن السيبراني.

– أخصائي مشاريع بحثية.

– مدير المشاريع البحثية.

أماكن العمل:

– الرياض.

– الظهران.

– أبها.

– تبوك.

– بريدة.

– تبوك.

– الخفجي.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا