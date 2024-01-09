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وزارة الطاقة تعلن عن 50 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٥ مساءً
وزارة الطاقة تعلن عن 50 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 50 وظيفة (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض، الظهران، أبها، بريدة، تبوك، الخفجي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي أول سلامة ووقاية.
– مهندس تخطيط فني للأراضي.
– أخصائي تخطيط فني للأراضي.
– أخصائي أول تخطيط فني للأراضي.
– خبير أول دراسات وتحليل دولي.
– مُستشار.
– أخصائي أول دراسات وتحليل دولي.
– مراجع أول.
– كبير مراجعي تقنية المعلومات.
– مهندس محترف استدامة وتغير مناخي.
– خبير توطين سلاسل الإمداد.
– أخصائي توطين الخدمات.
– خبير أول تحليل بيانات.
– خبير دعم إداري.
– أخصائي دعم إداري.
– كبير مهندسين شؤون طاقة الرياح.
– مهندس محترف شؤون الطاقة الشمسية.
– كبير مهندسين شؤون الطاقة الشمسية.
– مهندس خبير تحليل ودراسات.
– أخصائي أعمال التوليد الموزع.
– مهندس محترف أعمال التوليد الموزع.
– مدير مكتب.
– أخصائي اقتصاديات غير النفطية.
– مهندس أول كود البناء السعودي.
– مستشار.
– خبير تطوير أعمال.
– أخصائي أول تطوير سياسات.
– أخصائي تراخيص.
– أخصائي أول أمن سيبراني.
– مهندس محترف قياس زيت وغاز.
– مهندس محترف بتروكيماويات.
– خبير تطوير.
– مهندس محترف شؤون جهات حكومية وشركات.
– مهندس خبير شؤون جهات حكومية وشركات.
– كبير مهندسين شؤون جهات حكومية وشركات.
– خبير تخطيط.
– مراقب ميداني.
– مستشار – الإدارة العامة للابتكار والتطوير.
– أخصائي اتصالات إدارية.
– أخصائي أول اتصالات إدارية.
– خبير أول الخدمات الداعمة والمواءمة.
– خبير الخدمات الداعمة والمواءمة.
– أخصائي أول هيدروجين نظيف.
– خبير هيدروجين نظيف.
– مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال توزيع وفرض.
– مهندس خبير تنظيم وتخطيط أعمال تكرير وتجزئة غاز طبيعي.
– أخصائي أول إدارة صلاحيات الأمن السيبراني.
– أخصائي مشاريع بحثية.
– مدير المشاريع البحثية.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– الظهران.
– أبها.
– تبوك.
– بريدة.
– تبوك.
– الخفجي.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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