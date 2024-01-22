وزارة الطاقة تعلن عن 53 وظيفة شاغرة

أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (53) وظيفة شاغرة لحملة (الدبلوم، ،البكالوريوس) فأعلى (تشمل 8 وظائف لا تتطلب الخبرة) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، تبوك، بريدة، أبها، الخفجي) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة:

– وظائف إدارية

– وظائف مراقبين

– وظائف تقنية

– وظائف هندسية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:

– الرياض

– جدة

– الشرقية

– تبوك

– بريدة

– أبها

– الخفجي

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا