وزارة الطاقة تعلن عن 53 وظيفة شاغرة

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (53) وظيفة شاغرة لحملة (الدبلوم، ،البكالوريوس) فأعلى (تشمل 8 وظائف لا تتطلب الخبرة) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، تبوك، بريدة، أبها، الخفجي) على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف مراقبين
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– الشرقية
– تبوك
– بريدة
– أبها
– الخفجي
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا