هل تُقام مباراة الهلال وسباهان على ملعب المملكة أرينا؟ بيتروس: أنا نصراوي للأبد أنشيلوتي وسيميوني يبحثان عن الفوز الـ9 وزير الاقتصاد: السعودية لاعب كبير في عدة قطاعات مرتبطة بالاقتصاد العالمي مانشيني يحلم بكتابة التاريخ مع المنتخب السعودي سقوط إثيوبي بـ10 كيلوجرامات حشيش في جازان المملكة.. إنسانية تتواصل وحضن دافئ لشعوب العالم نيوم تعلن عن “أكويلم”.. الأصالة والخيال بين الجبال 4.4 مليون عملية إلكترونية على أبشر في شهر واحد الأبطال لا يفوزون بكأس السوبر الإسباني
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن السعودية لاعب كبير في عدة قطاعات مرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتساهم بشكل فعال في إيجاد حلول لبعض التحديات والأعباء خاصة في استخراج واستخلاص المعادن.
وأوضح فيصل الإبراهيم، خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي 2024، الذي تستضيفه المملكة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، أن هناك نموًا في الطلب على المعادن النادرة والحرجة خلال 16 عام المقبلة، مشيرًا إلى أن استخراج المعادن سوف يتضاعف بنحو 5 مرات حتى 2050.
فيديو | وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم: العالم يواجه تحديات في الطلب على المعادن النادرة #الإخبارية#مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/0SlrpvYO1J
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 10, 2024
وأضاف وزير الاقتصاد، أن السعودية لديها نحو 3 مليارات طن من الكوبالت والنحاس والليثيوم والعناصر النادرة، والتي تدخل في العديد من الصناعات، لافتًا إلى أن زيادة حجم المعادن التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية بنسبة من 5-6% مقارنة بالسيارات التقليدية، كما أن مزارع الرياح تحتاج نحو 9 مرات زيادة من المعادن، الأمر الذي يشكل تحديًا في الإمدادات بالعناصر المطلوبة في السنوات المقبلة.
وخلال المؤتمر، تحدث الوزير في كلمته عن تحديات الاستدامة والبيئة المرتبطة بعمليات استخلاص المعادن وتطويرها، منوهًا بأن هناك ابتكارات في عملية الاستخراج لتحقيق الوصول العادل إلى المواد دون الإضرار بالبيئة المحيطة.