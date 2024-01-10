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تساهم بشكل فعال في إيجاد حلول لبعض التحديات والأعباء

وزير الاقتصاد: السعودية لاعب كبير في عدة قطاعات مرتبطة بالاقتصاد العالمي

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٤ مساءً
وزير الاقتصاد: السعودية لاعب كبير في عدة قطاعات مرتبطة بالاقتصاد العالمي
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن السعودية لاعب كبير في عدة قطاعات مرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتساهم بشكل فعال في إيجاد حلول لبعض التحديات والأعباء خاصة في استخراج واستخلاص المعادن.

نمو الطلب على المعادن

وأوضح فيصل الإبراهيم، خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي 2024، الذي تستضيفه المملكة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، أن هناك نموًا في الطلب على المعادن النادرة والحرجة خلال 16 عام المقبلة، مشيرًا إلى أن استخراج المعادن سوف يتضاعف بنحو 5 مرات حتى 2050.

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عمليات استخلاص المعادن وتطويرها

وأضاف وزير الاقتصاد، أن السعودية لديها نحو 3 مليارات طن من الكوبالت والنحاس والليثيوم والعناصر النادرة، والتي تدخل في العديد من الصناعات، لافتًا إلى أن زيادة حجم المعادن التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية بنسبة من 5-6% مقارنة بالسيارات التقليدية، كما أن مزارع الرياح تحتاج نحو 9 مرات زيادة من المعادن، الأمر الذي يشكل تحديًا في الإمدادات بالعناصر المطلوبة في السنوات المقبلة.

وخلال المؤتمر، تحدث الوزير في كلمته عن تحديات الاستدامة والبيئة المرتبطة بعمليات استخلاص المعادن وتطويرها، منوهًا بأن هناك ابتكارات في عملية الاستخراج لتحقيق الوصول العادل إلى المواد دون الإضرار بالبيئة المحيطة.

 

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