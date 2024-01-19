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وزير التعليم يُشيد بإخلاص وتفاني عبدالحفيظ السروري ويُعزِّي أبناءه في وفاته

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٨ صباحاً
وزير التعليم يُشيد بإخلاص وتفاني عبدالحفيظ السروري ويُعزِّي أبناءه في وفاته
المواطن - فريق التحرير

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أشاد معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، بالمهام والأعمال المميزة التي قام بها رئيس قسم الاختبارات بالإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان سابقًا الأستاذ عبدالحفيظ بن مهدي السروري- رحمه الله- من خلال خدمة ٤٣ عامًا قضاها في مجال التعليم تميزت بالإخلاص والتفاني.

جاء ذلك في خطاب التعزية الذي بعث به معاليه لأبناءِ الفقيد؛ والذي عبَّرَ فيه عن عميق حُزنه وأساه لوفاة الأستاذ السروري، مُقدِمًا خالص تعازيه ومواساته لأُسرة الفقيد. سائلًا الله تعالى المغفرة والرحمة للفقيد، وأن يُعلي درجته، وأن يُلهم أبناءه وأهله وذويه الصبر والسلوان.

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وقال معاليه: “يُعدُ الفقيد الأُستاذ عبدالحفيظ بن مهدي السروري أحد القادة والرموز التعليمية البارزة والمتميزة في منطقة جازان، طيلة مسيرته العملية التي استمرت ٤٣ عامًا خدم فيها التعليم بكل إخلاصٍ وتفانٍ”.

فيما قدَّمَ أبناء الفقيد الشكر والامتنان والعِرفان لمعالي وزير التعليم؛ على تعزيته ومواساته لهم ومشاركته أحزانهم وثناءه العاطر على مسيرة والدهم، في لمسة وفاء غير مستغربة من معاليه، بل هي امتدادٌ للنهج النبيل والمنبع الأصيل الذي يَسِيرُ عليه ولاة الأمر في هذه البلاد وكافة القيادات من الشكر والتقدير لمن تفانوا في خدمة هذا الوطن ورُقْيه وتنميته وبناء أجياله بكل جدٍّ وإخلاص.

وقد عُرِفَ عن الفقيد- رحمه الله- بذل الجهود المتواصلة في خدمة الطلاب وتذليل الصعاب أمامهم، وامتلاكه رجَاحةَ العقلِ وحِكمةَ إدارة الأمور التي أكسبته تقديم الحلول لمشاكل الاختبارات.

ويُعدُ السروري تاريخًا حافلًا بالإنجازات في مسيرته العملية؛ حيث عاصرَ خمسةَ وزراء للتعليم، وثمانيةً من مديري التعليم بمنطقة جازان رحم الله من مات منهم وأمد الأحياء بالصحة. ومع تعاقب عدة وزراء فقد نال رضاهم من خلال ما يصل معاليهم عن أدائه الوظيفي المتميز وتفانيه في العمل وإلمامه التام بأنظمة ولَوائح الاختبارات (الامتحانات سابقًا).

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