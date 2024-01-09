وزير الحج والعمرة: ندعم الحلول التقنية ذات الطرق المبتكرة لخدمة الحجاج

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة دعم الوزارة للحلول التقنية, وخدمات إرشاد وأداء النسك التي تتطلب منظومة إدارية احترافية, مشيراً إلى المبادرات المقدمة لرواد الأعمال التي تسعى الوزارة لزيادتها بطرقٍ مبتكرة، التي تشمل إرشاد وخدمة المعتمرين من خلال وجود مرافقين بمختلف لغات العالم لخدمة الحجيج.

مؤتمر ومعرض الحج والعمرة

جاء ذلك خلال جلسة ضمن مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في يومه الثاني بعنوان “ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة ضيوف الرحمن” استعرضت خلالها التحديات ومستقبل الحلول المبتكرة والمستدامة، بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتخطيط والتحول الرقمي المهندس عبدالعزيز المتحمي، ومدير مشروع تطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن الدكتور محمد الصقر، ونائب الرئيس للإستراتيجية ودعم الأعمال بالبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات عبدالله الحقباني, وأدارها وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح.

وقال الدكتور الربيعة خلال الجلسة: “استضافت المملكة خلال العام 2023م 13,550,000 مليون معتمر قادمين من خارج المملكة لأول مرة تاريخياً بزيادة 5 ملايين وبنسبة تجاوزت 58% عن عام 2019م حيث يعد ذلك نمواً عالياً يجعلنا نسعى لتقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن والارتقاء بها لتكون خدمة “من الفكرة إلى الذكرى”.

وأكد أن أحد برامج الرؤية المهمة هو برنامج ضيوف الرحمن وهو ضمن الأعمدة الأساسية لمستهدفات البرنامج عبر إثراء التجربة، ومن ضمنها دور رواد الأعمال في تقديم خدمات متميزة واستثنائية لضيوف الرحمن حيث إن هذه الأعداد تعد فرصة كبيرة ومذهلة لجميع رواد الأعمال.

وأفاد بأن رواد الأعمال مُبدعون دائمًا وتسعى وزارة الحج والعمرة لإتاحة الخدمات عبر تطبيق نسك ودعمهم بكل ما يحتاجون لإيصال خدماتهم للحاج، حيث تم إطلاق منصة نسك أعمال التي تقدم خدماتها الاستشارية وبرامج الدعم إلى المبتكرون والشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة ومقدمي خدمات التطبيقات (ATPs) والمطورين، وكذلك القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أنه في حال توفر الفكرة ونقص البيانات لدى رائد الأعمال فإن منصة “نسك الأعمال” توفر قاعدة بيانات تتيح لهم إمكانية رفع طلب بيانات معينة من المنصة لتطوير منصاتهم الخاصة.

مسابقة لرواد الأعمال

وأعلن معاليه عن جوائز تصل إلى مليون ريال لرواد الأعمال لأفضل 3 مشاريع ريادية تطلق خدماتها في “نسك أعمال” بمكافأة مالية مقدارها مليون ريال للمركز الأول و500 ألف ريال للمركز الثاني و250 ألف ريال للمركز الثالث تقدم للفائز في مؤتمر الحج والعمرة العام القادم.

من جانبه أكد نائب رئيس الإستراتيجية ودعم الأعمال في برنامج التنمية عبدالله الحقباني، أن برنامج التنمية يقدم خدمات احتضان ودعم للمنتج بقيمة 150 ألف ريال، ويعوض رائد الأعمال براتب لمدة سنة ليتفرغ لشركته الناشئة، وعندما يحتاج رائد الأعمال إلى توظيف موظفين فإن برنامج التنمية يتحمل رواتب الموظفين وكل ذلك في سبيل تنمية مشاركة رواد الأعمال بالحج وتوفير خدمات ترقى لما يستحقه ضيف الرحمن.

بدوره أوضح مدير مشروع تطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن الدكتور محمد الصقير ، أن اختلاف اللغات ليس تحدياً بل فرصة لابتكار حلول وتقنيات جيدة تخدم ضيوف الرحمن ، مشيراً إلى أن تجربة الحج تبدأ من مرحلة البحث والتمكين حتى اتخاذ الحاج القرار بالحج ثم الوصول إلى النسك ثم مرحلة الأعمال اليومية، ثم مرحلة إثراء التجربة التي تطمح إلى إثراء تجربة الحاج عبر زيارته للمواقع التاريخية الأثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمساندة تغطي كل هذه المراحل.

وفيما يخص التجارب أبان وكيل وزارة الحج المساعد للتخطيط والتحول الرقمي المهندس عبدالعزيز بن سليمان المتحمي ، أن المملكة لديها تجربة مميزة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التواؤم مع المتغيرات وأثبتت جدارتهم في فترة كورونا، مشيراً إلى التحدي الدولي الذي أطلقته “منشآت” بالتعاون مع دول كبرى مثل باكستان وإندونيسيا وهو تحدي الذكاء الاصطناعي الذي أوجد خدمات تساعد الحاج والمعتمر وهذا بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.