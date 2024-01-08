وزير الدفاع الأمريكي يتعرض لوعكة ويدخل المستشفى سرًّا

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كشفت مصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن نائبة وزير الدفاع الأمريكي تولت بعض مسؤوليات وزير الدفاع لويد أوستن في الثاني من يناير الجاري، بسبب دخول وزير الدفاع الأمريكي المفاجئ إلى المستشفى.
وأوضح تقرير نشرته شبكة CNN، أن وزارة الدفاع الأمريكية تخفي الحالة الصحية لـ وزير الدفاع لويد أوستن والذي دخل المستشفى عندما تخلى عن بعض واجباته في 2 يناير الجاري.
ولم يتم إخطار نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إلا بعد يومين بأن أوستن قد تم قبوله في يوم رأس السنة الجديدة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” اليوم، الأحد، نقلًا عن اثنين من مسؤولي الدفاع لم تحدد هويتهما.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد: إنه لم يكن على علم بإدخال أوستن إلى المستشفى، حسبما قال بلينكن في مؤتمر صحفي في قطر، ووصف بلينكن أوستن بأنه قائد استثنائي وتمنى له الشفاء التام.
وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض، أمس الأحد: إن طبيعة الحالة الطبية لأوستن لا تزال غامضة للعديد من كبار المساعدين في البيت الأبيض، لكنهم أضافوا أنه من غير المرجح أن يؤثر الوضع على وجهة نظر بايدن الإيجابية تجاه وزير دفاعه.
وذكرت رويترز، أول أمس السبت، أن الرئيس جو بايدن لم يتم إبلاغه بدخول المستشفى إلا مساء الخميس، وفقًا لمسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال مسؤول أمريكي ثانٍ: إن بايدن حافظ على ثقته في أوستن وتحدثا مساء أول أمس السبت.
يقع أوستن خلف بايدن مباشرةً على قمة التسلسل القيادي للجيش الأمريكي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحًا في أي لحظة للرد على أي شكل من أشكال أزمة الأمن القومي.
وقال أوستن (70 عامًا) في بيان، أول أمس السبت: إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن السرية التي تحيط بدخوله المستشفى المستمر لمدة أسبوع بسبب حالة طبية لم يحددها بعد.
وقال متحدث باسم البنتاجون: إن أوستن لا يزال في المستشفى ويتعافى بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه استأنف مهامه الكاملة مساء الجمعة.
ولم يوضح البنتاجون بعد سبب علاج أوستن، وما إذا كان قد فقد وعيه خلال الأسبوع الماضي أو يقدم أي تفاصيل حول الموعد المحتمل لخروجه من المستشفى.
وقال النائب الديمقراطي جيمس كلايبورن لشبكة CNN يوم الأحد: إنه قيل له إن أوستن الآن مسؤول عن الأمور كما كان قبل المرض، وأنه لا يعتقد أن عدم الإفصاح كان تقصيرًا في أداء الواجب.