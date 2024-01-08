وزير الدفاع الأمريكي يتعرض لوعكة ويدخل المستشفى سرًّا

كشفت مصادر لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن نائبة وزير الدفاع الأمريكي تولت بعض مسؤوليات وزير الدفاع لويد أوستن في الثاني من يناير الجاري، بسبب دخول وزير الدفاع الأمريكي المفاجئ إلى المستشفى. إخفاء الحالة الصحية لوزير الدفاع وأوضح تقرير نشرته شبكة CNN، أن وزارة الدفاع الأمريكية تخفي الحالة الصحية لـ وزير الدفاع لويد أوستن والذي دخل المستشفى عندما تخلى عن بعض واجباته في 2 يناير الجاري. قد يهمّك أيضاً نبأ سعيد لجماهير الهلال.. اقتراب عودة متعب المفرج موعد مباراة السعودية ولبنان ولم يتم إخطار نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إلا بعد يومين بأن أوستن قد تم قبوله في يوم رأس السنة الجديدة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” اليوم، الأحد، نقلًا عن اثنين من مسؤولي الدفاع لم تحدد هويتهما.

موقف بايدن وبلينكن

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد: إنه لم يكن على علم بإدخال أوستن إلى المستشفى، حسبما قال بلينكن في مؤتمر صحفي في قطر، ووصف بلينكن أوستن بأنه قائد استثنائي وتمنى له الشفاء التام.

وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض، أمس الأحد: إن طبيعة الحالة الطبية لأوستن لا تزال غامضة للعديد من كبار المساعدين في البيت الأبيض، لكنهم أضافوا أنه من غير المرجح أن يؤثر الوضع على وجهة نظر بايدن الإيجابية تجاه وزير دفاعه.

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