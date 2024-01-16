وزير الشؤون الإسلامية: لن يتم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة

أعاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، التأكيد على الأدلة التي استندت إليها الوزارة في قرار عدم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة، مشيرًا إلى أنه لن يتم التراجع عن هذا القرار.

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وأكد آل الشيخ في لقاء تلفزيوني مع برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن القرآن أثناء الصلاة ليست لمن يجلس في بقالة أو صيدلية بل هي للمصلين في المسجد.

شكاوى مستمرة

وتابع أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من نساء مسنات ومرضى وطلاب يشتكون من أنهم لا يستطيعون القيام بمهامهم بسبب مكبرات الصوت وما تسببه لهم من إزعاج، مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه :” لا ضرر ولا ضرار”.

الروحانية الحقيقية

وأشار إلى أن الروحانية ليست بالأصوات المرتفعة في مكبرات الصوت بل الروحانية بأن تذهب إلى المسجد وتؤدي الصلاة.

وأوضح أن من يريد أن يستمع إلى القرآن بصوت الأئمة يمكنه متابعة قراءة أئمة الحرمين الشريفين على مدار الساعة في التلفزيون.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية، عبدالله العنزي، منع بث الصلوات والخطب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مكبرات الصوت الخارجية في شهر رمضان سوف يتم استخدامها في الأذان والإقامة فقط.