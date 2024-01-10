وزير الصناعة: رفع احتياطيات السعودية من المعادن إلى 2.5 تريليون دولار

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صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بأن المملكة رفعت تقديراتها لمواردها المعدنية غير المستغلة، بما في ذلك الفوسفات والذهب والمعادن النادرة إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بتقديرات 1.3 تريليون دولار في 2016.
وقال الخريف في تصريح لرويترز: “نعتقد اليوم أن إمكانات احتياطياتنا زادت الآن بنسبة 90%، وهذه الزيادة البالغة 1.2 تريليون دولار هي مزيج من المعادن لدينا، مثل الفوسفات والمعادن الأرضية النادرة”.
وأضاف: “10% من الزيادة في التقديرات، تأتي من إضافة معادن نادرة مهمة للسيارات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والمملكة تعتزم منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام”.
وختم: “سوف نعلن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بتقديم مساحات استكشاف أكبر، تزيد على 2000 كيلومتر لكل ترخيص”.