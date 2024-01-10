Icon

وزارة التجارة تدعو الشركات لتعديل “عقد التأسيس” مجانًا Icon إسقاط 18 مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon حالة الطقس اليوم الأربعاء: أمطار خفيفة وضباب Icon محمد بن سلمان يقود التطوير بخطط إبداعية أكثر من إستراتيجيات التنمية القديمة Icon هروب زعيم المافيا واقتحام مبنى التلفزيون وسط حالة فوضى بالإكوادور Icon تحذير من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين Icon مرسيدس تطلق مساعدًا افتراضيًّا بالذكاء الاصطناعي Icon الدفع إلزاميًّا عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة ‏بدءًا من 15 يناير Icon رياح شديدة لمدة 9 ساعات على منطقة المدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
%10 من الزيادة تأتي من إضافة معادن نادرة

وزير الصناعة: رفع احتياطيات السعودية من المعادن إلى 2.5 تريليون دولار

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
وزير الصناعة: رفع احتياطيات السعودية من المعادن إلى 2.5 تريليون دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، بأن المملكة رفعت تقديراتها لمواردها المعدنية غير المستغلة، بما في ذلك الفوسفات والذهب والمعادن النادرة إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بتقديرات 1.3 تريليون دولار في 2016.

وقال الخريف في تصريح لرويترز: “نعتقد اليوم أن إمكانات احتياطياتنا زادت الآن بنسبة 90%، وهذه الزيادة البالغة 1.2 تريليون دولار هي مزيج من المعادن لدينا، مثل الفوسفات والمعادن الأرضية النادرة”.

قد يهمّك أيضاً
الضباب الكثيف يحد الرؤية على عرعر

الضباب الكثيف يحد الرؤية على عرعر

شركة نادك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

شركة نادك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

وأضاف: “10% من الزيادة في التقديرات، تأتي من إضافة معادن نادرة مهمة للسيارات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والمملكة تعتزم منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام”.

وختم: “سوف نعلن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بتقديم مساحات استكشاف أكبر، تزيد على 2000 كيلومتر لكل ترخيص”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم