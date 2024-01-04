Icon

لص يعيد ديكاً ذهبياً بعد 25 سنة على سرقته من قرية فرنسية Icon المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية Icon 1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة Icon تركي آل الشيخ يعدّد مفاجآت موسم الرياض: انتظروا حدث ديزني التاريخي Icon شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة Icon الإطاحة بـ 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال بالرياض Icon خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار Icon صعود السعودية كمركز تكنولوجي عالمي يجعلها المنافس الأقوى لأمريكا Icon وزير الصناعة: نعمل على زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة Icon فبراير المقبل موعد أول اجتماعات أوبك+ في 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السوق
حصاد اليوم
مؤكداً الحرص على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد

وزير الصناعة: نعمل على زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
وزير الصناعة: نعمل على زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع الصناعي، وزيادة إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إن هذا يوفر لرواد الأعمال والمبتكرين فرصاً واعدة للنمو والتوسع في القطاع في مختلف الأنشطة الصناعية، لا سيما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية تمثل حوالي 92% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية، وتمثل 34% من حجم الاستثمار الإجمالي، وتوظف 55% من القوى العاملة في القطاع.

قد يهمّك أيضاً
محرز يقود التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الخليج

محرز يقود التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الخليج

وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

جاء ذلك خلال حديثه في الحفل الختامي لمبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية “نمو”، الذي حضره معالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” ماجد العرقوبي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس سامي الحسيني.

وأشار إلى أن الفرص في القطاع ليست محصورة على الأنشطة الصناعية، بل في الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة قاعدة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناضجة والمبتكرة وتمكينها من المنافسة عالميا.

وأوضح الخريف أن مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية “نمو” تأتي في إطار حرص الوزارة على استحداث مبادرات وبرامج تسهم في تمكين الابتكارات والمشاريع الناشئة في القطاع، وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين.

نجاحات مبادرة نمو

حققت مبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية “نمو”، العديد من النجاحات منذ أن دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية رواد الأعمال إلى التسجيل فيها في شهر مايو الماضي، أهمها:

  • استقطبت 17 مشروعاً صناعياً نوعياً لرواد الصناعة السعوديين.
  • الحاضنة عبارة عن كيان يرعى الأعمال، ويولد الأفكار ويساعد على تأسيس وتسريع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • تركز الحاضنات بشكل أساسي على رواد الأعمال في المراحل المبكرة.
  • توفر برامج قصيرة المدى، واستشارات، وتدريب، دعم مالي اختياري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد 30 دقيقة
الرياضة

سالم الدوسري وميتروفيتش يزوران شباك الطائي بعد...

الرياضة
وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

وظائف
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع 3 مئوية
السعودية اليوم

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بواقع...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس
الرياضة

فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس

الرياضة
أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5 تريليون دولار
السوق

أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5...

السوق
الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في يناير
الرياضة

الأهلي والاتحاد يحاولان حسم صفقة مودريتش في...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
المالك: مشكلة الشباب واضحة وبيسكان أخذ فرصته
آخر الاخبار

المالك: مشكلة الشباب واضحة وبيسكان أخذ فرصته

آخر الاخبار