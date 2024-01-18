وزير الصناعة يلتقي مسؤولي شركات صناعية كبرى في منتدى دافوس

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، لقاءات مع عدد من رؤساء وقادة الشركات الصناعية العالمية، خلال مشاركته ضمن وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024، المقام في مدينة دافوس السويسرية.

واجتمع “الخريف” برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “يو بي إل” جاي شروف، والرئيس التنفيذي لشركة “سي إي بي آي” ريتشارد هاتشيت، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إطارات أبولو” Apollo Tyres نيراج كانوار.

كما عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة “إندوراما فنتشرز” Indorama Ventures سري براكاش لوهيت، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “اتش دي هيونداي” HD Hyundai كي تشونغ.

وبحث وزير الصناعة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وهذه الشركات في قطاعي الصناعة والتعدين، كما استعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، والتسهيلات والإجراءات المقدمة لجذب الاستثمار الأجنبي، وكذلك بحث زيادة التبادل التجاري وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية.