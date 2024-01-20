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نعمل على تخفيف بعض الأعباء الضريبية لجعل الاقتصاد أكثر جاذبية

وزير المالية: لا يوجد أي نية لفرض ضريبة الدخل على الأفراد

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٦ مساءً
وزير المالية: لا يوجد أي نية لفرض ضريبة الدخل على الأفراد
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي نية لفرض ضريبة الدخل على الأفراد في السعودية.

تخفيف بعض الأعباء الضريبية

وأضاف وزير المالية: “نعمل على تخفيف بعض الأعباء الضريبية لجعل الاقتصاد أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية”، وفقا لـ”الإخبارية”.

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وفي وقت سابق، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن اقتصاد المملكة، جزء من الاقتصاد العالمي، ويجب أن يكون لدينا حيز كافٍ لمواجهة الصدمات العالمية.

وأضاف الجدعان، أن الاقتصاد السعودي يجب أن يتعامل مع ما يحدث في الاقتصاد العالمي، وقد يواجه صدمات خارجية مثل ما حدث في جائحة كورونا.

مواجهة التحديات الاقتصادية

وتابع وزير المالية أن الاقتصاد السعودي واجه عدة تحديات خلال السنوات الأخيرة ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن هناك في الميزانية الجديدة حيزاً كافياً لمواجهة أي تحديات.

ولفت إلى أن ذلك الحيز هو الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي، ولا تمس وتخصص فقط لمواجهة الصدمات.

وأشار وزير المالية إلى أن السعة التمويلية يجب أن تأخذ في الاعتبار عدم مزاحمة القطاع الخاص، وكذلك تمويل الإسكان.

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