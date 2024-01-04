Icon

وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م Icon أمير الكويت يعين محمد السالم الصباح رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon شركة جوجل تطلق ميزة نشر الموقع على تطبيق الخرائط Icon لص يعيد ديكاً ذهبياً بعد 25 سنة على سرقته من قرية فرنسية Icon المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية Icon 1.5 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة Icon تركي آل الشيخ يعدّد مفاجآت موسم الرياض: انتظروا حدث ديزني التاريخي Icon شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة Icon الإطاحة بـ 8 متهمين في عمليات نصب واحتيال بالرياض Icon خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٢ مساءً
وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتمد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023م، وخطة التمويل في العام 2024م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

قد يهمّك أيضاً
الضباب الكثيف يحد الرؤية على عرعر

الضباب الكثيف يحد الرؤية على عرعر

صفقة إسبانية هدية أنمار الحائلي لجماهير الاتحاد

صفقة إسبانية هدية أنمار الحائلي لجماهير الاتحاد

خطة الاقتراض السنوية

كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م ما يقارب 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.
ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1,115 مليـار ريـال بحلول نهايـة عـام 2024م.

وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور
السعودية اليوم

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي...

السعودية اليوم
احذروا عض أو خربشة القطط
السعودية اليوم

احذروا عض أو خربشة القطط

السعودية اليوم
جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي...

الرياضة
كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي
الرياضة

كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار...

الرياضة
تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام
السعودية اليوم

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

الرياضة
الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا
الرياضة

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

الرياضة