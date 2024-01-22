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نسبة مشاركة المرأة وصلت إلى 35%

الراجحي: أعداد المواطنين العاملين بالقطاع العقاري ارتفعت 200% خلال 3 سنوات

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
الراجحي: أعداد المواطنين العاملين بالقطاع العقاري ارتفعت 200% خلال 3 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، اليوم الاثنين، إن من دخلوا سوق العمل أكثر من الخريجين.

منتدى مستقبل العقار

وأضاف الراجحي، خلال منتدى مستقبل العقار 2024 في نسخته الثالثة في الرياض، أن هناك نحو 361 ألف مواطن ومواطنة دخلوا سوق العمل وهو عدد أكثر ممن تخرجوا من التعليم، وهو ما يعكس قوة اقتصاد المملكة في خلق الوظائف.

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وتابع “أنه خلال 3 سنوات قفزت أعداد المسجلين في التأمينات من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون مواطن ومواطنة في القطاع الخاص”.

ولفت الراجحي إلى أن نسبة مشاركة المرأة وصلت إلى 35%، أما فيما يخص الوظائف النوعية، فهناك نحو 70 ألف مهندس يعملون في القطاع الخاص، و100 ألف محاسب.

المرأة وسوق العمل

وأضاف أنه خلال 3 سنوات ارتفعت نسبة أعداد المواطنين العاملين في القطاع العقاري إلى 200%، مبينا أن القطاع العقاري أصبح محركا للوظائف ليس فقط للقطاع العقاري، ولكن أيضا في خلق وظائف أخرى ممكنة لهذا القطاع.

ويسعى “منتدى مستقبل العقار 2024” إلى تمكين المشاركين في أعماله من رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكار في هذا القطاع، وذلك وفقا للمواصفات العالمية في مجال منظومة العقار، حيث يبلغ جلسات المنتدى في نسخته الثالثة أكثر من 50 جلسة وأكثر من 40 ورشة عمل.

 

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