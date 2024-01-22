الراجحي: أعداد المواطنين العاملين بالقطاع العقاري ارتفعت 200% خلال 3 سنوات

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قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، اليوم الاثنين، إن من دخلوا سوق العمل أكثر من الخريجين.
وأضاف الراجحي، خلال منتدى مستقبل العقار 2024 في نسخته الثالثة في الرياض، أن هناك نحو 361 ألف مواطن ومواطنة دخلوا سوق العمل وهو عدد أكثر ممن تخرجوا من التعليم، وهو ما يعكس قوة اقتصاد المملكة في خلق الوظائف.
وتابع “أنه خلال 3 سنوات قفزت أعداد المسجلين في التأمينات من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون مواطن ومواطنة في القطاع الخاص”.
فيديو | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي: خلال 3 سنوات قفزت أعداد المسجلين في التأمينات من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون سعودي في القطاع الخاص#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/647aedsXgR
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 22, 2024
ولفت الراجحي إلى أن نسبة مشاركة المرأة وصلت إلى 35%، أما فيما يخص الوظائف النوعية، فهناك نحو 70 ألف مهندس يعملون في القطاع الخاص، و100 ألف محاسب.
وأضاف أنه خلال 3 سنوات ارتفعت نسبة أعداد المواطنين العاملين في القطاع العقاري إلى 200%، مبينا أن القطاع العقاري أصبح محركا للوظائف ليس فقط للقطاع العقاري، ولكن أيضا في خلق وظائف أخرى ممكنة لهذا القطاع.
ويسعى “منتدى مستقبل العقار 2024” إلى تمكين المشاركين في أعماله من رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكار في هذا القطاع، وذلك وفقا للمواصفات العالمية في مجال منظومة العقار، حيث يبلغ جلسات المنتدى في نسخته الثالثة أكثر من 50 جلسة وأكثر من 40 ورشة عمل.
فيديو | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي: خلال 3 سنوات ارتفعت نسبة أعداد السعوديين العاملين في القطاع العقاري إلى 200%#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/rsXiQBsSEw
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 22, 2024