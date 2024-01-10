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وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير خارجية كوسوفا

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٥ مساءً
وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير خارجية كوسوفا
المواطن - فريق التحرير

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التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمعالي نائب وزير وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كوسوفا السيد كرشنيك أحمدي.

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بحث العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

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