وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير خارجية كوسوفا

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التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمعالي نائب وزير وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كوسوفا السيد كرشنيك أحمدي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز مجالات النقل والخدمات اللوجستية.