Icon

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا Icon توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن حافز الاستدامة Icon هل يتولى موسيماني تدريب أبها؟ Icon 21 ألف حافلة جديدة لخدمة 2 مليون حاج هذا العام Icon جماهير برشلونة وأوساسونا تتوافد إلى الأول بارك Icon سبب تعظيم القبائل العربية شهر رجب Icon رسائل شكر عبر “المواطن” بعد تمديد وندر جاردن Icon وسام أبو علي أهلاوي حتى 2028 Icon الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات Icon 89 مستثمرًا محتملًا في السعودية عقب مؤتمر التعدين الدولي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة العالمية
حصاد اليوم
لتدعيم هجومه بالميركاتو الشتوي

وسام أبو علي أهلاوي حتى 2028

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٩ مساءً
وسام أبو علي أهلاوي حتى 2028
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن النادي الأهلي المصري، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالميركاتو الشتوي.

الأهلي يضم وسام أبو علي

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن حصول مدير التعاقدات، أمير توفيق على توقيع وسام أبو علي لمدة 4 سنوات ونصف حتى عام 2028، قادمًا من صفوف سيريوس السويدي.

قد يهمّك أيضاً
هطول أمطار وانخفاض الحرارة على 6 مناطق

هطول أمطار وانخفاض الحرارة على 6 مناطق

مهرجان الكُتاب والقراء بعسير يعرف بالرحالين السعوديين محمد العبودي وعاتق البلادي

مهرجان الكُتاب والقراء بعسير يعرف بالرحالين السعوديين محمد العبودي وعاتق البلادي

وسام أبو علي
أبو علي

وخاض وسام أبو علي، 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيريوس السويدي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ونجح في تسجيل 10 أهداف، كما قدم تمريرة حاسمة.

ولعب الفلسطيني وسام أبو علي صاحب الـ25 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألبورج فيندسيسيل الدنماركي، قبل أن ينتقل إلى الدوري السويدي من بوابة سيريوس.

وسام أبو علي
أبو علي

الأهلي المصري هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرًا في الفوز بلقب كأس السوبر المصري الذي أُقيم بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، بعد فوزه على مودرن فيوتشر في النهائي بنتيجة 4- 2.

كما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في الحصول على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 4- 2.

الأهلي في كأس السوبر المصري
جانب من تتويج الفريق – المصدر @AlAhly

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم