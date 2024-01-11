وسام أبو علي أهلاوي حتى 2028

أعلن النادي الأهلي المصري، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالميركاتو الشتوي.

الأهلي يضم وسام أبو علي

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن حصول مدير التعاقدات، أمير توفيق على توقيع وسام أبو علي لمدة 4 سنوات ونصف حتى عام 2028، قادمًا من صفوف سيريوس السويدي.

وخاض وسام أبو علي، 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيريوس السويدي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ونجح في تسجيل 10 أهداف، كما قدم تمريرة حاسمة.

ولعب الفلسطيني وسام أبو علي صاحب الـ25 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألبورج فيندسيسيل الدنماركي، قبل أن ينتقل إلى الدوري السويدي من بوابة سيريوس.

الأهلي المصري هذا الموسم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرًا في الفوز بلقب كأس السوبر المصري الذي أُقيم بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، بعد فوزه على مودرن فيوتشر في النهائي بنتيجة 4- 2.

كما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في الحصول على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني بنتيجة 4- 2.