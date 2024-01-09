وسم نقل المديونية يكشف معاناة طالبي السكن

تصدر وسم “نقل المديونية” منصة إكس، حيث شارك فيه الآلاف من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في نقل مديونيّتهم إلى بنوك أخرى أكثر تيسيرًا في الشروط والإجراءات، منها مُعدّل فائدة أقل أو فترة سداد أطول، أو توحيد جميع الديون، أو الحصول على مزايا إضافية، مثل نقاط المكافأة أو العروض الترويجية، إذ يرى الكثير من أصحاب هذه الدّيون، سيما من طالبي السكن، أنّ البنوك الدائنة تتعنت معهم في الكثير من الإجراءات والطلبات وهو ما دفعهم للرغبة في نقل مديونياتهم إلى بنوك غيرها.

رغبة طالبي السكن في نقل المديونية بين البنوك

وشارك العديد من المواطنين من طالبي السكن في المملكة بآرائهم في موضوع نقل المديونية بين البنوك السعودية المختلفة، حيث قال عبد الكريم البركاتي: “السماح بنقل المديونية حق لجميع طالبي السكن وحل لكثير من المشاكل الناتجة عن عمليات التمويل العقاري لذلك نناشد بالتدخل في منح جميع عملاء الإسكان هذا الحق متى ما وجد العميل مصلحته في نقل المديونية”.

وكتب صاحب حساب “الهجهاجي”: لا نريد دفعة إضافية من البنك الأهلي، لأنها أتت محددة بمناطق ومدن وتم استثناء مدن كثيرة دون أي مبرر وتمييز بين المناطق والمحافظات؟!، نطالب بتسهيل نقل المديونية لمصلحة العميل وتحقيقًا لرُؤية 2030″.

وشارك صاحب حساب “أبو فهد” معاناته في هذا الموضوع، قائلًا: “نرجو إلزام المصرف بعدم تعطيل إثبات وتحويل المديونية لأجل أسباب هو يعلم أنها غير صحيحة.. قدمت طلب يوم 2 يناير وتأخر الرد أكثر من يوم عمل.. واليوم يقولون رفضنا عندك طلب قائم والطلب تمويل رفضوه من 3 ديسمبر قبل شهر.. فكيف يقولون عندك طلب قائم ويرفضون نقل المديونية ويفوتون الفرص علي؟”. وطالب صاحب حساب يُدعى “@bandrbin82” بتسهيل عملية نقل الديون بين البنوك في المملكة، قائلًا: “والله أملنا بالله ثم بالصندوق العقاري يسهل نقل المديونية بين البنوك وتفاعل البنوك للعملاء”.

وأيد الطلب نفسه صاحب حساب “@sayer1010″، حيث كتب: “نأمل من الصندوق العقاري يسهل نقل المديونية بين البنوك خصوصًا المستفيدين سابقًا من الدعم العسكري اللي ما فرحنا فيه وكان سبب في عدم السماح لنا بنقل المديونية”.

نأمل من الصندوق العقاري يسهل نقل المديونية بين البنوك خصوصا المستفيدين سابقا من الدعم العسكري اللي مافرحنا فيه وكان سبب في عدم السماح لنا بنقل المديونية @majedhogail @redfksa — SA (@sayer1010) January 9, 2024

شروط برنامج نقل المديونية لطالبي السكن

من جهته، أوضح برنامج سكني عبر حسابه “العناية بالمستفيدين” عبر منصة إكس، أن شروط برنامج نقل المديونية تتمثل في الآتي: