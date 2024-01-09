Icon

توضيح من مساند بشأن تكلفة نقل الخدمات والحد الأعلى للتكلفة Icon كشف حقيقة مرض وزير الدفاع الأمريكي وسبب دخوله المستشفى Icon مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية في الإكوادور خلال بث مباشر Icon السجن 15 عامًا لممثل مسرحي خطف إحدى معجباته وهتك عرضها بالكويت Icon وسم نقل المديونية يكشف معاناة طالبي السكن Icon السفير السعودي ببريطانيا: أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يشمل إقامة دولة فلسطينية Icon التعليم: حركة النقل الخارجي الحالية هي الأخيرة وفق الآلية الحالية Icon أمر يُزعج سالم الدوسري بعد الطرد بـ مباراة السعودية وفلسطين Icon وظائف شاغرة في الفطيم القابضة Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
5 شروط إلزامية من برنامج سكني

وسم نقل المديونية يكشف معاناة طالبي السكن

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
وسم نقل المديونية يكشف معاناة طالبي السكن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تصدر وسم “نقل المديونية” منصة إكس، حيث شارك فيه الآلاف من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في نقل مديونيّتهم إلى بنوك أخرى أكثر تيسيرًا في الشروط والإجراءات، منها مُعدّل فائدة أقل أو فترة سداد أطول، أو توحيد جميع الديون، أو الحصول على مزايا إضافية، مثل نقاط المكافأة أو العروض الترويجية، إذ يرى الكثير من أصحاب هذه الدّيون، سيما من طالبي السكن، أنّ البنوك الدائنة تتعنت معهم في الكثير من الإجراءات والطلبات وهو ما دفعهم للرغبة في نقل مديونياتهم إلى بنوك غيرها.

رغبة طالبي السكن في نقل المديونية بين البنوك

وشارك العديد من المواطنين من طالبي السكن في المملكة بآرائهم في موضوع نقل المديونية بين البنوك السعودية المختلفة، حيث قال عبد الكريم البركاتي: “السماح بنقل المديونية حق لجميع طالبي السكن وحل لكثير من المشاكل الناتجة عن عمليات التمويل العقاري لذلك نناشد بالتدخل في منح جميع عملاء الإسكان هذا الحق متى ما وجد العميل مصلحته في نقل المديونية”.

قد يهمّك أيضاً
شرط التسجيل في اختبار القدرات العامة الرقمي

شرط التسجيل في اختبار القدرات العامة الرقمي

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة إينيغو مارتينيز

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة إينيغو مارتينيز

وكتب صاحب حساب “الهجهاجي”: لا نريد دفعة إضافية من البنك الأهلي، لأنها أتت محددة بمناطق ومدن وتم استثناء مدن كثيرة دون أي مبرر وتمييز بين المناطق والمحافظات؟!، نطالب بتسهيل نقل المديونية لمصلحة العميل وتحقيقًا لرُؤية 2030″.

وشارك صاحب حساب “أبو فهد” معاناته في هذا الموضوع، قائلًا: “نرجو إلزام المصرف بعدم تعطيل إثبات وتحويل المديونية لأجل أسباب هو يعلم أنها غير صحيحة.. قدمت طلب يوم 2 يناير وتأخر الرد أكثر من يوم عمل.. واليوم يقولون رفضنا عندك طلب قائم والطلب تمويل رفضوه من 3 ديسمبر قبل شهر.. فكيف يقولون عندك طلب قائم ويرفضون نقل المديونية ويفوتون الفرص علي؟”. وطالب صاحب حساب يُدعى “@bandrbin82” بتسهيل عملية نقل الديون بين البنوك في المملكة، قائلًا: “والله أملنا بالله ثم بالصندوق العقاري يسهل نقل المديونية بين البنوك وتفاعل البنوك للعملاء”.

وأيد الطلب نفسه صاحب حساب “@sayer1010″، حيث كتب: “نأمل من الصندوق العقاري يسهل نقل المديونية بين البنوك خصوصًا المستفيدين سابقًا من الدعم العسكري اللي ما فرحنا فيه وكان سبب في عدم السماح لنا بنقل المديونية”.

شروط برنامج نقل المديونية لطالبي السكن

من جهته، أوضح برنامج سكني عبر حسابه “العناية بالمستفيدين” عبر منصة إكس، أن شروط برنامج نقل المديونية تتمثل في الآتي:

  • لا بد من أن يكون العملاء منتظمين بالسداد.
  • الحصول على دعم كلي أو جزئي.
  • لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.
  • ولا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.
  • عدم تجاوز فترة السّداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم