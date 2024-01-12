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أفادت قناة “الإخبارية”، بوصول أكبر قافلة مساعدات إغاثية إنسانية سعودية إلى قطاع غزة، وذلك عبر جسر بري يمتد من ميناء بورسعيد وحتى مدينة العريش.
جاء ذلك بعد وصول كافة المساعدات على متن السفينتين الثالثة والرابعة من ميناء جدة إلى بورسعيد، حيث يجرى حاليًا التنسيق لدخولها مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، تمهيدًا لتحركها خلال الساعات المقبلة من العريش إلى معبر رفح البري، ومن ثم إدخالها إلى منطقة العوجة لإنهاء عمليات التفتيش لتعود وتدخل إلى فلسطين.
وأضاف مراسل “الإخبارية”، أن هذه الإجراءات تستغرق من 24 لـ 48 ساعة، وتتضمن القافلة 550 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية والإيوائية والإغاثية والطبية.
فيديو | تعد الأكبر إنسانيا..
مراسل #الإخبارية من معبر رفح عمرو الورواري: وصول أكبر قافلة مساعدات إغاثية إنسانية سعودية إلى غزة pic.twitter.com/lgemf3OjQL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2024