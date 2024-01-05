وصول أول إرسالية مواشٍ حية من أستراليا بعد توقف 13 عامًا محافظ بقيق يفتتح بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد عسيري: ما يتردد بشأن عدم سلامة اللقاحات غير صحيح حساب المواطن: إيداع الدعم 10 يناير مخاطر تناول الهرمونات بحثًا عن بناء العضلات سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي 30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول أول إرسالية مواشٍ حية ترد من أستراليا عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بعد توقف دام تقريبًا 13 عامًا.
وأشار الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر منصة “إكس”، إلى تطبيق الإجراءات المحجرية لضمان سلامة المواشي.
في وقت سابق، استقبل ميناء جدة الإسلامي 1,720,485 رأس ماشية حية من خلال 81 سفينة، وذلك منذ بدء موسم الحج لاستيراد المواشي الحية في الأول من شهر ذي القعدة وحتى الثالث من شهر ذي الحجة.
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المواشي بنهاية موسم استيراد المواشي خلال موسم الحج لعام 1444هـ أكثر من مليوني رأس ماشية حية.
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بعد توقف دام تقريبا 13 عاماً..
وصول أول إرسالية مواشي حية ترد من أستراليا عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتم تطبيق الإجراءات المحجرية لضمان سلامة المواشي. pic.twitter.com/jx72koMfZf
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 4, 2024