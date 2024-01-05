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عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وصول أول إرسالية مواشٍ حية من أستراليا بعد توقف 13 عامًا

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
وصول أول إرسالية مواشٍ حية من أستراليا بعد توقف 13 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول أول إرسالية مواشٍ حية ترد من أستراليا عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بعد توقف دام تقريبًا 13 عامًا.

إجراءات محجرية

وأشار الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر منصة “إكس”، إلى تطبيق الإجراءات المحجرية لضمان سلامة المواشي.

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في وقت سابق، استقبل ميناء جدة الإسلامي 1,720,485 رأس ماشية حية من خلال 81 سفينة، وذلك منذ بدء موسم الحج لاستيراد المواشي الحية في الأول من شهر ذي القعدة وحتى الثالث من شهر ذي الحجة.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المواشي بنهاية موسم استيراد المواشي خلال موسم الحج لعام 1444هـ أكثر من مليوني رأس ماشية حية.

 

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