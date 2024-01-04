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بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج العمرة والزيارة إلى المدينة المنورة

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٣ مساءً
وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج العمرة والزيارة إلى المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت أولى وفود المجموعة الأولى من المعتمرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة، إلى المدينة المنورة اليوم الخميس، حيث تنفذ البرنامج وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج العمرة والزيارة

وتضم الدفعة الأولى من المجموعة (250) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا وهي: (ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا ، منغوليا).

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خدمة للإسلام والمسلمين

وعبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مؤكدين أن هذه الاستضافة خدمة للإسلام والمسلمين.

يذكر أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عدّت برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء والمواقع التاريخية في المدينة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

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