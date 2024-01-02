وصول طائرة المساعدات السعودية الـ35 إلي مطار العريش

وصلت طائرة المساعدات السعودية الـ35 إلي مطار العريش الدولي اليوم الثلاثاء، محملة بالمساعدات الطبية والغذائية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

المساعدات السعودية

وكانت الطائرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض في وقت سابق اليوم حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 25 طنًّا؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.