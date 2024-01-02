أمطار على الباحة من الغد حتى الجمعة التأمينات : دعم ساند يتوقف فور الالتحاق بالعمل تركي آل الشيخ: هذه قصتي من بيت جدي إلى الديوان الملكي وصول طائرة المساعدات السعودية الـ35 إلي مطار العريش تركي آل الشيخ : محاربة الفساد في السعودية نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد متحدث نادي الصقور: جوائز كأس العلا الأكبر في تاريخ المسابقات تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات السنين حساب المواطن : تقديم اعتراض عدم الأهلية بعد تحديث البيانات التقويم الذاتي لتشخيص المشاكل ووضع الحلول أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة
وصلت طائرة المساعدات السعودية الـ35 إلي مطار العريش الدولي اليوم الثلاثاء، محملة بالمساعدات الطبية والغذائية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وكانت الطائرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض في وقت سابق اليوم حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 25 طنًّا؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.