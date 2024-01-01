وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الحوكمة المؤسسي.
– خبير الأنظمة الذكية.
– أخصائي الرواتب.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 4 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)