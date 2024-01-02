وظائف إدارية شاغرة بشركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات والاتصالات، أو إدارة الأعمال).

– أخصائي المسؤولية الاجتماعية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)