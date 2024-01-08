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وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٤ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في كل من جدة، وينبع.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول المنتجات الرقمية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم تسويق منتجات العناية الشخصية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

– أخصائي أول التأمين الطبي (ينبع): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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