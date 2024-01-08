دعوات الشفاء تُحيط خالد بن عبدالله ضبط 600 عبوة مبيد آفات فاسدة بأحد منافذ البيع ببريدة وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي ضبط إثيوبيين قتلا مواطنًا بإطلاق النار عليه في جدة الشباب يسعى لضم سبينازولا لـ3 سنوات يزيد الراجحي يتصدر الترتيب العام لرالي داكار 2024 أنتوني بلينكن يصل العلا وفيصل بن فرحان في مقدمة مستقبليه برشلونة يكشف تفاصيل إصابة إينيغو مارتينيز الجريش الطبق الوطني للسعودية.. إليكم أطباق كل المناطق 20 وظيفة شاغرة في بوبا العربية
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في كل من جدة، وينبع.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول المنتجات الرقمية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير قسم تسويق منتجات العناية الشخصية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).
– أخصائي أول التأمين الطبي (ينبع): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)