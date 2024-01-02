وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول الفعاليات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد التسويق الرقمي والدعم الترويجي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2024م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)