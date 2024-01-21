Icon

محمد كنو يخطف نجومية مباراة السعودية وقرغيزستان Icon هاكثون بجامعة الفيصل بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من 15 جامعة Icon إيلون ماسك يجمع نصف مليار دولار لصالح شركته للذكاء الاصطناعي Icon الأخضر يخطف بطاقة التأهل مبكرًا للمرة الثانية Icon الفيصل للاعبي الأخضر: خطوة للأمام والقادم أجمل Icon شرط هام لـ التسجيل في برنامج تمهير Icon منتخب السعودية لدور الـ 16 بكأس آسيا Icon وظائف شاغرة في هيئة سدايا Icon فيصل الغامدي يُسجل ثاني أهداف الأخضر Icon وظائف شاغرة في وزارة الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من عرعر، والرياض، والجوف، وجدة، والباحة.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
جوزيه مورينيو مرشح لتدريب برشلونة

جوزيه مورينيو مرشح لتدريب برشلونة

الشهراني: هزازي مصاب وتم استبعاده لعدم الجاهزية

الشهراني: هزازي مصاب وتم استبعاده لعدم الجاهزية

– ممثل مبيعات/ صالة العرض (عدد 3 وظائف).

– محلل مالي أول.

– منسق تجاري.

– وكيل مركز الاتصال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

تكنولوجيا
ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس الطائي ؟
الرياضة

ماذا طلب جمهور الاتحاد بعد تصريحات رئيس...

الرياضة
ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال
الرياضة

ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال

الرياضة
روما يودع كأس إيطاليا
الرياضة

روما يودع كأس إيطاليا

الرياضة
قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا
غرائب

قضى 50 عامًا في السجن وخرج بريئًا

غرائب
نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية في العالم!
العالم

نفق سري تحت مقر أكبر منظمة يهودية...

العالم
المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015

آخر الاخبار
وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة...

حصاد اليوم