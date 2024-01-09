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وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٢ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول المخاطر المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، إدارة المخاطر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تسويق التوظيف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، إدارة الأحداث، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير تخطيط الشبكات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير شراكات شركات الطيران: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، إدارة الأعمال، الشؤون الدولية، العلاقات، القانون).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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