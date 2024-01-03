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وظائف إدارية شاغرة لدى التأهيل والإحلال

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة محجوب، وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات، وشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات” في كل من جازان، والجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي دعم فني (للجنسين/ جازان).

– سكرتير (للجنسين/ جازان).

– محاسب (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 13 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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