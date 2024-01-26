وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

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أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير إدارة استشارات ضرائب الأعمال.
– مدير أول الخدمات المالية.
– مدير التدقيق الخارجي.
– تنفيذي أول العناية بالمعاملات.
– مدير عمليات الاندماج والاستحواذ.
– مستشار أول إدارة الأداء.
– مدير الأمن السيبراني.
– أخصائي أول الالتزام المحاسبي والتقارير.
– مستشار أول البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)