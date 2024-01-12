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وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– منسق مبيعات.

– تنفيذي خدمة العملاء والتمويل والتأجير.

– مدير المالية والتأمين.

– تنفيذي المجموعات/ التحصيل.

– مدير عمليات الأسطول.

– محلل الأعمال/ التسعير.

– مسؤول الضمان/ العقود.

– موظف استقبال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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