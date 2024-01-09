وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي بيكيه يعود للملاعب من جديد بعد الاعتزال وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية احذروا البخور وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال موعد مباراة السعودية وهونج كونج أنظمة غذائية لفقدان الوزن على المدى الطويل وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا قلعة ديزني تجذب الزوار والسياح البكيلة سيدة موائد الضيافة في الجوف فماذا تعرف عنها؟
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مراقبة عهد: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة العامة، أو ما يعادلها.
– مسؤول الترميز والتسجيل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مساعد مصمم واجهة المستخدم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، التصميم المرئي، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– باحث تجربة مستخدم: شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)