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وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٣ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مراقبة عهد: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة العامة، أو ما يعادلها.

– مسؤول الترميز والتسجيل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– مساعد مصمم واجهة المستخدم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، التصميم المرئي، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– باحث تجربة مستخدم: شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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