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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٠ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الإنتاج (جازان): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس التكلفة (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– رئيس قسم مبيعات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، تقنية المعلومات، الهندسة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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