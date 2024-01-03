وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة NOV

أعلنت شركة أويلويل فاركو “NOV”- المتخصصة في خدمات الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الدمام، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة NOV

وبيّنت شركة أويلويل فاركو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل مالي (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

– مهندس مشروع أول (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الإنشائية).

– مدير التصنيع (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أويلويل فاركو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)