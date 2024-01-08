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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٧ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الإحصاء

وأبرزت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محاسب.

– أخصائي حوكمة البيانات.

– مطور أول.

– مدير أول مشاريع.

– مسؤول أول إدارة الخدمة.

– مهندس أول بيانات.

– مهندس أمن البنية التحتية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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