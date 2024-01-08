وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء عرض برتغالي لضم جوتا أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم دارة الملك عبدالعزيز: فرحان بن مرخان شخصية وهمية وقصيدته منحولة وملفقة محمد البريك ينضم لمعسكر الأخضر اليوم فهد الأحمدي: اختيار أصدقائك أهم تقنيات الحظ السعيد الوفاء لأدباء عسير الراحلين ندوة حوارية في مهرجان الكُتاب والقراء ريما بنت بندر: المرأة السعودية تفوقت بكافة المجالات بما فيها الأمن والدفاع التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام فلسطين موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب.
– أخصائي حوكمة البيانات.
– مطور أول.
– مدير أول مشاريع.
– مسؤول أول إدارة الخدمة.
– مهندس أول بيانات.
– مهندس أمن البنية التحتية.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)