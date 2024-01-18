وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الحسابات الرئيسية/ المبيعات (الرياض).
– موظف إدارة السكن (الرياض).
– مهندس ميكانيكي كهربائي (الرياض).
– مساعد مدير الحسابات الرئيسية/ المبيعات (الدمام).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)