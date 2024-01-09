وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ياسرف

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل نظم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
– ممثل العلاقات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات، العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.
– مهندس ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)