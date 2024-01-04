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وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– محلل تميز مؤسسي.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الجودة، هندسة صناعية، إدارة الأعمال الدولية) أو ما يعادلها.
2- يفضّل التدريب التعاوني في مجال التميز المؤسسي وإدارة الجودة أو إدارة إجراءات العمل.
3- معرفة أساسية في السياسات والعمليات وإجراءات العمل والمهام.
4- معرفة أساسية للتميز المؤسسي.
5- معرفة أساسية لإدارة الجودة.
6- معرفة أساسية في أحدث الأدوات والمنهجيات المتعلقة في توثيق وتحديث السياسات والعمليات وإجراءات العمل.
7- الكفاءة في اللغة العربية والانجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/28هـ الموافق 2024/01/10م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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