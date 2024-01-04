وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 215.58 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس طلاب يلتقون بمعلمهم بعد فراق 35 عاماً في حفر الباطن المرور يحدد غرامة عدم إعطاء أفضلية لمركبات الطوارئ أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 9 مناطق بقيق تحتضن بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد اليوم متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟ ضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في الشرقية باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي
أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– محلل تميز مؤسسي.
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الجودة، هندسة صناعية، إدارة الأعمال الدولية) أو ما يعادلها.
2- يفضّل التدريب التعاوني في مجال التميز المؤسسي وإدارة الجودة أو إدارة إجراءات العمل.
3- معرفة أساسية في السياسات والعمليات وإجراءات العمل والمهام.
4- معرفة أساسية للتميز المؤسسي.
5- معرفة أساسية لإدارة الجودة.
6- معرفة أساسية في أحدث الأدوات والمنهجيات المتعلقة في توثيق وتحديث السياسات والعمليات وإجراءات العمل.
7- الكفاءة في اللغة العربية والانجليزية.
– التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/28هـ الموافق 2024/01/10م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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