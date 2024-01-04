وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق المواد: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة سلسلة التوريد).

– مهندس الأنابيب/ مراقبة التدفق: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مراقب الحفر: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الحفر، الهندسة الميكانيكية، هندسة البترول).

– مشغل رافعة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مساعد/ التطبيقات الرقمية والتجارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 إبريل 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)