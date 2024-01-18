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وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 5 مدن

– منسق الشحن والاستلام.

– مشغل رافعة.

– أخصائي التسويق والاتصالات.

– مدير التسويق والاتصال المؤسسي.

– مدير اكتساب المواهب.

– مساعد مشغل رافعة.

– منسق تدريب السلامة.

– محلل الخزينة.

– أخصائي الموازنة العامة والتقارير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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