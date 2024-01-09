وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مصمم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي تسعير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).
وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)