وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مصمم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تسعير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)