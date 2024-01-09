وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس الإنتاج/ البوليمر (الجبيل).
– أخصائي أول ميكانيكي (الجبيل).
– مهندس أول ضمان الجودة (ينبع).
– مهندس أول الإنتاج/ البولي بروبيلين (الجبيل).
– ممثل مبيعات (الرياض).
– مفتش مراقبة الجودة (الرياض).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)