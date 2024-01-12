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وظائف شاغرة بشركة الفنار

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢١ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس منشأة.

– محلل مالي/ تمويل المشاريع.

– مهندس تقنية المعلومات والاتصالات.

– أخصائي أول ضمان الجودة.

– أخصائي أول التطوير التنظيمي.

– مدير العقود.

– محلل أول أعمال الموارد البشرية.

– أخصائي التطوير التنظيمي.

– محاسب عام.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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