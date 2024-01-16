وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المدينة المنورة، وحائل، والرياض.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير الحسابات الرئيسية/ المبيعات (المدينة المنورة).
– مشرف السكن (حائل).
– موظف مخزون/ الطواجن (حائل).
– مدير التصنيع (الرياض).
– أخصائي صيانة المزرعة (حائل).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)