Icon

برد العقارب مراوغ ويستمر 39 يومًا Icon أول تعليق من نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام بعد فوز الأخضر Icon تركي العجمة: فوز سيُعيد الهدوء لمعسكر المنتخب السعودي Icon موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي في كأس آسيا والقنوات الناقلة Icon التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج السعودية مخالفة Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء Icon وظائف شاغرة لدى مطارات جدة Icon علي البليهي رجل مباراة السعودية وعمان Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المدينة المنورة، وحائل، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
“ذا بيست” فرصة ميسي لفض شراكته مع رونالدو

“ذا بيست” فرصة ميسي لفض شراكته مع رونالدو

زراعة مليون شتلة من النباتات المحلية في محمية الملك سلمان

زراعة مليون شتلة من النباتات المحلية في محمية الملك سلمان

– مساعد مدير الحسابات الرئيسية/ المبيعات (المدينة المنورة).

– مشرف السكن (حائل).

– موظف مخزون/ الطواجن (حائل).

– مدير التصنيع (الرياض).

– أخصائي صيانة المزرعة (حائل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد
السعودية اليوم

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء

وظائف
مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170 مليون دولار
العالم

مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170...

العالم
قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه
الرياضة

قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه

الرياضة
أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال
الرياضة

أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال

الرياضة
الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019
الرياضة

الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019

الرياضة
التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا
آخر الاخبار

التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء...

آخر الاخبار
سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا
الرياضة

سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط...

الرياضة