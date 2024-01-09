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وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٢ مساءً
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تطوير إستراتيجية رأس المال البشري.

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– أخصائي مركز الإخطارات.

– أخصائي تخطيط العقود.

– خبير إدارة الأداء.

– مهندس خدمات إدارة المرافق.

– أخصائي المكافآت الشاملة.

– خبير المكافآت الشاملة.

– فني تشغيل وصيانة محطات المياه.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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