وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

التعليم: حركة النقل الخارجي الحالية هي الأخيرة وفق الآلية الحالية أمر يُزعج سالم الدوسري بعد الطرد بـ مباراة السعودية وفلسطين وظائف شاغرة في الفطيم القابضة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله يوروفايتر الطائرات الأقوى بالعالم تنضم للأسطول السعودي عبر صفقة جديدة وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء السجن والغرامة عقوبة كل من يقدّم مساعدة أو خدمة للمتسلل للسعودية باريس سان جيرمان يوجه صدمة لـ ريال مدريد بشأن مبابي شرط التسجيل في اختبار القدرات العامة الرقمي وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي
أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تطوير إستراتيجية رأس المال البشري.
– أخصائي إدارة علاقات الموردين.
– أخصائي مركز الإخطارات.
– أخصائي تخطيط العقود.
– خبير إدارة الأداء.
– مهندس خدمات إدارة المرافق.
– أخصائي المكافآت الشاملة.
– خبير المكافآت الشاملة.
– فني تشغيل وصيانة محطات المياه.
وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)